Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor

AMELİYAT POZU ÖFKELENDİRDİ

Leopoldo Luque, Maradona ile ameliyattan sonra çekildiği bu fotoğrafı yakın çevresiyle paylaşmış ve o görüntü basına sızmıştı. O günden vefatına kadar yeni bir fotoğrafının sızmamış olması yeni bir tartışma konusu yaratmıştı.