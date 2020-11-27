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Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor

Dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın cenazesine büyük bir saygısızlık yapıldı. Cenazenin defin işlemleri sırasında cenaze evi çalışanlarının Arjantinli yıldızın naaşıyla çektirdikleri fotoğraf sosyal medyaya düştü.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 11:51
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Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor
Futbol tarihinin en özel isimlerinden Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin vefatının ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor.
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Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor

İLK KRİZ BU FOTOĞRAFLA ÇIKTI
60 yaşında aramızdan ayrılan Maradona'nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque, operasyonun başarılı geçmesinin ardından Arjantinli efsane ile bu hatıra fotoğrafını çektirmişti.

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Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor

AMELİYAT POZU ÖFKELENDİRDİ
Leopoldo Luque, Maradona ile ameliyattan sonra çekildiği bu fotoğrafı yakın çevresiyle paylaşmış ve o görüntü basına sızmıştı. O günden vefatına kadar yeni bir fotoğrafının sızmamış olması yeni bir tartışma konusu yaratmıştı.

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Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor

AİLESİ RAHATSIZ OLDU
Arjantinli efsanesinin ailesi, Maradona'nın söz konusu fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle doktor Leopoldo Luque'ye tepki göstermişti. Aile, Maradona'nın bilinen son fotoğrafının bir ameliyat pozu olarak tarihe geçmesinden rahatsız olmuştu.

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Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ
Yaşanan bu fotoğraf krizinin ardından ölüm haberini dünyaya ilk duyuran Clarin Gazetesi'ne konuşan doktor Leopoldo Luque, fotoğrafı çektirirken ve sonrasında paylaşırken Maradona'dan izin aldığını ifade etmişti.