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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor Diego Maradona'nın cenazesine büyük saygısızlık! Ölüm tehditleri yağmur gibi yağıyor Dünya futbolunun efsane ismi Diego Armando Maradona'nın cenazesine büyük bir saygısızlık yapıldı. Cenazenin defin işlemleri sırasında cenaze evi çalışanlarının Arjantinli yıldızın naaşıyla çektirdikleri fotoğraf sosyal medyaya düştü. Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 11:51 Futbol tarihinin en özel isimlerinden Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin vefatının ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor. GALERİ DEVAM EDİYOR İLK KRİZ BU FOTOĞRAFLA ÇIKTI 60 yaşında aramızdan ayrılan Maradona'nın Kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque, operasyonun başarılı geçmesinin ardından Arjantinli efsane ile bu hatıra fotoğrafını çektirmişti. AMELİYAT POZU ÖFKELENDİRDİ Leopoldo Luque, Maradona ile ameliyattan sonra çekildiği bu fotoğrafı yakın çevresiyle paylaşmış ve o görüntü basına sızmıştı. O günden vefatına kadar yeni bir fotoğrafının sızmamış olması yeni bir tartışma konusu yaratmıştı. AİLESİ RAHATSIZ OLDU Arjantinli efsanesinin ailesi, Maradona'nın söz konusu fotoğrafını izinsiz paylaştığı gerekçesiyle doktor Leopoldo Luque'ye tepki göstermişti. Aile, Maradona'nın bilinen son fotoğrafının bir ameliyat pozu olarak tarihe geçmesinden rahatsız olmuştu. HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ Yaşanan bu fotoğraf krizinin ardından ölüm haberini dünyaya ilk duyuran Clarin Gazetesi'ne konuşan doktor Leopoldo Luque, fotoğrafı çektirirken ve sonrasında paylaşırken Maradona'dan izin aldığını ifade etmişti.