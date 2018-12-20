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CimBom'dan yılın bombası

Galatasaray'da yılın transfer bombası patlamak üzere. Galatasaray'da, Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra gol sorunu tavan yaptı. Eren, Onyekuru derken gol hattında birçok isim deneyen Terim istediği verimi alamadı. Yönetimden kesinlikle golcü isteyen Fatih hoca, 2 önemli isim de verdi. Taraftarlar, Gomis'in ardından takıma golcü oyuncunun kazandırılamamasından şikayetçi. Bir an önce Galatasaray'da Gomis etkisi yaratacak güçlü bir forvet bekleyen taraftara yönetimden güzel haberler var. Sarı Kırmızılı yönetim, adı geçen golcü oyuncularla ilk temasları kurdu. Golcülerden yeşil ışık alan yönetim, devre arasında bu transferleri bitirecek. Galatasaray, asrın bombasını patlatmak üzere. İşte golcü oyuncu transferinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 20.12.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 11:19
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CimBom'dan yılın bombası

Galatasaray'da yılın transfer bombası patlamak üzere.

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CimBom'dan yılın bombası

CimBom'da, Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra gol sorunu tavan yaptı.

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CimBom'dan yılın bombası

Eren, Onyekuru derken gol hattında birçok isim deneyen Terim istediği verimi alamadı.

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CimBom'dan yılın bombası

Yönetimden kesinlikle golcü isteyen Fatih hoca, 2 önemli isim de verdi.

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CimBom'dan yılın bombası

Taraftarlar, Gomis'in ardından takıma golcü oyuncunun kazandırılamamasından şikayetçi.