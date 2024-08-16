CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızı hedefleyerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Ancak, bu maçta Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha'nın sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacağı, Elias Jelert'in ise ilk kez şans bulabileceği belirtiliyor. Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının şifresiz izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. İşte bu heyecan dolu maçın canlı izleme detayları...