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Haberler Galeri CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, zorlu bir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken, ev sahibi Konyaspor da kendi evinde puan veya puanlar almak için mücadele edecek. Maç öncesi heyecan dorukta, zira iki takımın da ilk 11'leri belirlendi. İşte Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 20:28 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:28
CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 5. yıldızı hedefleyerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Ancak, bu maçta Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha'nın sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacağı, Elias Jelert'in ise ilk kez şans bulabileceği belirtiliyor. Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının şifresiz izlenip izlenmeyeceği merak ediliyor. İşte bu heyecan dolu maçın canlı izleme detayları...

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

Maç Bilgileri

Süper Lig'de heyecan dorukta! Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başlayacak. Maç, Bein Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-GS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI!

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

Maçın İlk 11'leri

Konyaspor: Słowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, Marko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksić, Umut

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

Şifresiz İzlenir Mi?

Maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Şifresiz izleme seçeneği bulunmayan karşılaşmayı izlemek isteyenler, yayıncı kanalın abonelik sistemine üye olmalı.

CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray ve Konyaspor'un 47. Randevusu

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33 galibiyet alırken, yeşil-beyazlılar yalnızca 5 kez kazandı ve 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray, toplamda 89 gol atarken, Konyaspor bu maçlarda 31 golle karşılık verdi.