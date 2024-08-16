16 Ağustos 2024, Cuma
CANLI MAÇ İZLE | Konyaspor-Galatasaray maçı kesintisiz, full HD, donmadan, tamamını izle! Konyaspor-GS maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, zorlu bir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken, ev sahibi Konyaspor da kendi evinde puan veya puanlar almak için mücadele edecek. Maç öncesi heyecan dorukta, zira iki takımın da ilk 11'leri belirlendi. İşte Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 20:28 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:28