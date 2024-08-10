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Haberler Galeri CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında iç sahada Adana Demirspor'u konuk edecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun lige galibiyetle başlamayı hedeflediği bir müsabaka olacak. Adana Demirspor ise Kadıköy'de alacağı bir galibiyetle geçen sezonun sıkıntılarını unutturmak istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte, Fenerbahçe - Adana Demirspor karşılaşmasını canlı izleme ve şifresiz seçenekler için aramalar artış gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 21:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:06
CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında sezonu taraftarının önünde açıyor. Sarı-Lacivertli ekip, Jose Mourinho yönetiminde lige galibiyetle başlama hedefindeyken, Adana Demirspor da Kadıköy'de elde edilecek bir galibiyetle geçtiğimiz sezonu unutturmayı planlıyor. Maç saati yaklaştıkça, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinin canlı yayını ve şifresiz izleme seçenekleri için aramalar yoğunlaşmış durumda.

CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

10 Ağustos 2024'te Fenerbahçe - Adana Demirspor Karşılaşması

TrendYol Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Maç, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü oynanacak ve İstanbul'daki Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenlerin yayın kanalına abone olması gerektiğini unutmayın; şifresiz izleme imkanı bulunmuyor.

CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

Maçın Başlama Saati ve Kadrolar

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde sezona merhaba diyecek. Fenerbahçe'nin maç kadrosunda kaleci Livakovic, savunmada Osayi, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi, orta sahada İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin ve forvette Dzeko yer alıyor. Adana Demirspor ise kalede Deniz, savunmada Manev, Semih, Gravillon ve Jose, orta sahada Milad, Maestro, Michut ve Tayfun ile forvette Yusuf Sarı ve Barasi ile sahada olacak.

CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

Mourinho ile Yeni Bir Başlangıç

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor ve yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilk maçını bugün oynayacak. Avrupa'da da mücadele eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında üç puan hedefliyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak.