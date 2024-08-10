CANLI İZLE | Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, tamamını anlık izle!

Mourinho ile Yeni Bir Başlangıç

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor ve yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilk maçını bugün oynayacak. Avrupa'da da mücadele eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında üç puan hedefliyor. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak.