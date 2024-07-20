Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve taraftarlarını coşturacak bir ismi radarına aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız devi PSG'de forma giyen yıldız futbolcu için harekete geçti. Bu heyecan verici transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, taraftarlarını sabırsızlandırıyor. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki bu yıldız futbolcuyla ilgili tüm detaylar...