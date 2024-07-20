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Beşiktaş'ta gol patlaması yaşanacak! 1.82'lik yıldız çıkartması

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve taraftarlarını coşturacak bir ismi radarına aldı. Siyah-beyazlı kulüp, Fransız devi PSG'de forma giyen yıldız futbolcu için harekete geçti. Bu heyecan verici transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş yönetimi, taraftarlarını sabırsızlandırıyor. İşte Beşiktaş'ın gündemindeki bu yıldız futbolcuyla ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 14:57 Güncelleme: 20.07.2024 15:32
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Beşiktaş’ta gol patlaması yaşanacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim taraftarı coşturdu. PSG forması giyen yıldız futbolcu için çalışmalar başladı. İşte nefes kesen transfere ilişkin detaylar...

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Beşiktaş’ta gol patlaması yaşanacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Beşiktaş'tan Göz Kamaştırıcı Transfer Hamlesi: Sırada Marco Asensio Var!

Transfer dönemine damgasını vuran Beşiktaş, yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi önemli transferlere imza atan siyah-beyazlıların yeni hedefinde Marco Asensio olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş’ta gol patlaması yaşanacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Kiralama Formülüyle Geliyor

Yabancı basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Transferde oldukça istekli olan siyah-beyazlılar, oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti.

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Beşiktaş’ta gol patlaması yaşanacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Paris Saint-Germain'e kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

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Beşiktaş’ta gol patlaması yaşanacak! 1.82’lik yıldız çıkartması

Geçen Sezon 31 Maça Çıktı

Marco Asensio, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gol atıp 7 de asist yaparak takımına önemli bir katkı sağlamıştı. Paris Saint-Germain ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.