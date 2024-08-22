Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

MSB'den Sevk Dönemlerine İlişkin Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sevk dönemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yükümlülerin celp ve sevk dönemlerini değiştirme haklarına dair detaylar paylaştı. Yükümlüler, 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, sevk tarihlerinden 10 gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden en fazla üç kez celp ve sevk dönemi değişikliği yapabilecek. Ancak, temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih yapılamayacak. Yapılan değişiklik talepleri, e-Devlet'te "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden takip edilebilecek. Yükümlüler, sevk belgelerini celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubesinden temin edebilecekler.