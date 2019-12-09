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Arda Turan yeniden Galatasaray'da!
Barcelona'da yaşadığı sıkıntılar yüzünden Süper Lig'e dönmek zorunda kalan Arda Turan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öperek tüm kırgınlıkları geride bırakan Arda Turan'a Galatasaray yolu açılmış oldu. İşte Arda'yı yeniden sarı kırmızılı formaya doğru götüren haberin perde arkası...
Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:43
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