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Arda Turan yeniden Galatasaray'da!

Barcelona'da yaşadığı sıkıntılar yüzünden Süper Lig'e dönmek zorunda kalan Arda Turan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray-Başakşehir maçında Fatih Terim'in elini öperek tüm kırgınlıkları geride bırakan Arda Turan'a Galatasaray yolu açılmış oldu. İşte Arda'yı yeniden sarı kırmızılı formaya doğru götüren haberin perde arkası...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 09:43
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Arda Turan yeniden Galatasaray'da!

Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim ile arasındaki buzları eriten Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Arda Turan yeniden Galatasaray'da!

Tecrübeli oyuncu sezon başında, kiralık olarak formasını giydiği mevcut takımı Başakşehir'den aldığı ücrette yüzde 50 indirime gitmişti.

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Arda Turan yeniden Galatasaray'da!

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar 38 maça çıkan Arda Turan, bu maçlarda 2 gol atarken 4 de asist üretti.

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Arda Turan yeniden Galatasaray'da!

Performansı bekleneni karşılamayan oyuncu için turuncu mavililerin de planlarında artık Arda yok.

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Arda Turan yeniden Galatasaray'da!

Başakşehir'deki son kiralık sezonu olan Arda, bu sezonun sonunu göremeyebilir...