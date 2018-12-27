80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası

ADI VAR AMA TADI YOK

Tabii bu arada hatrı sayılır bonservis bedelleriyle satılan Josef de Souza ve Giuliano'nun ardından herkes bu oyuncuların yerine daha kaliteli oyuncuların alınmasını ya da kiralanmasını bekliyordu. Alınan futbolcuların bazıları isim yapmış olsa da bir önceki sezonki istatistikleri kafaları karıştırıyordu.