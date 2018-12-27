27 Aralık 2018, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası

Comolli yönetiminde kasasında çıkan milyonların karşılığını göremeyen Fenerbahçe'ni transfer fiyaskosunun sır perdesi aralandı. Fenerbahçe milyonlarca lirayı neden başarısız futbolculara yatırdı? Comolli bu transferleri nereden ve nasıl yaptı? İşte milyonlarca Fenerbahçe'nin cevap aradığı başarısızlığın şimdiye kadar ortaya çıkmayan gerçekleri...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:24
  • 1
  • 79
80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası

Transferde geç kalan Damien Comolli bir sezon önce kariyerlerinin neredeyse en kötü dönemini geçirmiş 4 futbolcuya imza attırdı. Adeta kumar oynadı. Slimani, Ayew, Benzia ve Reyes için kulübün kasasından 80 milyon TL çıktı. Kötü durumda transfer edilen bu 4 futbolcu tam bir hayal kırıklığı yaşattı...

  • 2
  • 79
80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası

Sezon başında transferde geç kalan, Benfica ile oyanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına santrforsuz çıkan Fenerbahçe'de sonrasında art arda transferler gelmeye başladı.

  • 3
  • 79
80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası

ADI VAR AMA TADI YOK
Tabii bu arada hatrı sayılır bonservis bedelleriyle satılan Josef de Souza ve Giuliano'nun ardından herkes bu oyuncuların yerine daha kaliteli oyuncuların alınmasını ya da kiralanmasını bekliyordu. Alınan futbolcuların bazıları isim yapmış olsa da bir önceki sezonki istatistikleri kafaları karıştırıyordu.

  • 4
  • 79
80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası


Ayew ve Slimani'nin geçmişine ve kalitesine hiç kimse laf etmiyordu. Ancak takımın 1. santrforu diye alınan Slimani, bir önceki sezonu 1 gol ve 2 asist ile tamamlamıştı.

  • 5
  • 79
80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası

Ayew'in durumu ise biraz daha iyiydi. Kanat oyuncusu olmasına karşın Ganalı futbolcu 3 gol ve 4 asist yapmıştı ama yine de kötü bir sezon geçirdiği herkes tarafından biliniyordu..