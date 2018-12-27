80 milyonu bidonlara yatırdılar! İşte Fenerbahçe'deki transfer fiyaskosunun perde arkası
Comolli yönetiminde kasasında çıkan milyonların karşılığını göremeyen Fenerbahçe'ni transfer fiyaskosunun sır perdesi aralandı. Fenerbahçe milyonlarca lirayı neden başarısız futbolculara yatırdı? Comolli bu transferleri nereden ve nasıl yaptı? İşte milyonlarca Fenerbahçe'nin cevap aradığı başarısızlığın şimdiye kadar ortaya çıkmayan gerçekleri...
Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:13Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 10:24