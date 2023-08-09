2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

Türkiye'nin en heyecanla beklenen futbol etkinliklerinden biri olan Süper Lig'in başlama tarihi yaklaşıyor. Fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Bu çekimle birlikte taraftarlar, yeni sezonda hangi takımların karşı karşıya geleceğini ve ilk maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. 2023-2024 Süper Lig sezonu heyecan dolu maçlarla start alacak. İşte ilk hafta fikstürü...