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Haberler Galeri 2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

Türkiye'nin en heyecanla beklenen futbol etkinliklerinden biri olan Süper Lig'in başlama tarihi yaklaşıyor. Fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Bu çekimle birlikte taraftarlar, yeni sezonda hangi takımların karşı karşıya geleceğini ve ilk maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. 2023-2024 Süper Lig sezonu heyecan dolu maçlarla start alacak. İşte ilk hafta fikstürü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2023 22:18
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2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

Türkiye'nin en heyecanla beklenen futbol etkinliklerinden biri olan Süper Lig'in başlama tarihi yaklaşıyor. Fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. Bu çekimle birlikte taraftarlar, yeni sezonda hangi takımların karşı karşıya geleceğini ve ilk maçın ne zaman oynanacağını merak ediyor. 2023-2024 Süper Lig sezonu heyecan dolu maçlarla start alacak. İşte ilk hafta fikstürü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

2023-2024 SÜPER LİG İLK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de ilk maçın hangi tarihte oynanacağı belli oldu. 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonu, 11 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Yayın ihalesi sözleşmesindeki şartların revize edilmesi sonucunda yayıncı kuruluş beIN Sports'un, 2023-24 sezonuna kadar 2 milyar 500 bin TL karşılığı ödeme yaparak Spor Toto Süper Lig ve 1.Lig'in yeniden resmi yayıncı kuruluşu oldu.

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2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

2023-2024 SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 - 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

12.08.2023 - 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

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2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

12.08.2023 - 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

12.08.2023 - 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

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2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...

13.08.2023 - 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

13.08.2023 - 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.