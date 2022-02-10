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Haberler Galeri Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı

Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı

Koleksiyoncularca Türkiye'nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira, müzayedede satışa çıkarıldı. Tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığı olan tarihi para, müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla yeni sahibini arıyor.

Giriş Tarihi: 10.02.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 13:07
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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
Türkiye’nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı

Müzayedeyi düzenleyen araştırmacı yazar Necati Doğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1. emisyon 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların İngiltere'de Thomas de la Rue Matbaasında basıldığını belirtti.

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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
Türkiye’nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı

Bu paralar içerisinde 1000 liralık banknotun hem dönemindeki ekonomik değeri hem de baskı adediyle önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Doğan konuya ilişkin şöyle bilgi verdi:

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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
Türkiye’nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı

"1927 yılında basılan 1. emisyon 1000 lira 1939'da tedavülden kaldırıldı. Tedavülde kaldığı yaklaşık 12 yıl boyunca 15 bin 374 adet basıldı.

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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
Türkiye’nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı

1939'da tedavülden kaldırıldığında 23 adeti değiştirilmek üzere Merkez Bankasına iade edilmedi. İade edilmeyen 23 banknottan bugüne sadece 7 adedinin ulaştığı tahmin ediliyor. Bu durum da bu paraya 'çok nadir' özelliği kazandırıyor."

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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
Türkiye’nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı

BANKNOTUN KARŞILIĞI 1000 CUMHURİYET ALTINIYDI

Tarihi banknotun tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığının bulunduğuna dikkati çeken Doğan, "1. emisyon 1000 lira tedavülde kaldığı sürede büyük bir ekonomik değere sahipti.