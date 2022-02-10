Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
Koleksiyoncularca Türkiye'nin en değerli banknotu olarak nitelendirilen İngiltere basımı 1. emisyon 1000 lira, müzayedede satışa çıkarıldı. Tedavüle çıktığı 1927 yılında 1000 Cumhuriyet altını karşılığı olan tarihi para, müzayedede 800 bin lira açılış fiyatıyla yeni sahibini arıyor.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 13:07Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 13:07
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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı
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Türkiye'nin en değerli banknotu! Açık artırmaya çıktı