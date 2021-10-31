Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Çekya'nın Liberec bölgesinde bulunan Jested Dağı'na çıkan teleferik kabininin 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu teleferikte bulunan operatör olay yerinde hayatını kaybetti.
İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021 19:33
Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 19:46
Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti