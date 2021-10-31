SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar
Son dakika haberi: İzmir-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...
İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:37
Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 20:04
SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar
SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar
SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar
SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar
SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar