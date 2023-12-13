A Haber Haberin Sitesi

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Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Türkiye’nin risk primi 33 ayın en düşüğünde
Türkiye'nin risk primi 33 ayın en düşüğünde
PKK’ya ağır darbe! Hava harekatıyla öldürüldüler
PKK'ya ağır darbe! Hava harekatıyla öldürüldüler
Gazze 4’e parçalandı! Haritada gösterdi
Akıllara durgunluk veren sistem! Kafaları şeytanlıkta
Vakıf Katılım - Kredi kartı aidatı ödemeyenlere katıl
ZARA’ya unutulmayacak Gazze dersi!
İşte gün gün maaşların belirleneceği tarih
Ümit Dikbayır’dan karşı hamle! Kayıp milyonlar...
Katil İsrail Gazze’de soykırım yapıyor!
Emine Erdoğan’dan Gazzeli çocuklara şefkat eli
MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist teslim oldu
İşgalci İsrail askerlerinden camiye çirkin saldırı
İYİ Parti’de bir istifa depremi daha!
Merkez Bankası’nın rezervlerinde yeni rekor
Putin’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler
Sapkınlığın adresi Ekşi Sözlük’ten yeni oyun!
Rabia Birsen Göğercin’den sevindiren haber geldi
TBMM’de fenalaşmıştı! Hayatını kaybetti
Cinayet gibi kaza! Görüntüler ortaya çıktı
Trafik sigortalarında büyük değişiklik
Kar yola çıktı! Ülkeye o bölgeden girecek
Fidan’dan ABD’ye İsrail tepkisi
Facebook’tan sapkın tuzak
MİT’ten nokta operasyon!
Gazze’deki insanlık dramına sessiz kaldılar!
Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!
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    Camiyi basıp Yahudi duası okudu!

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    Mavi Balina tehlikesi yeniden gündemde!

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