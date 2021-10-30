21 Mart 2024, Perşembe
SON DAKİKA | İki araç kafa kafaya çarpıştı! Trabzon'da feci kaza
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Son dakika yaşam haberinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.10.2021 18:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 19:05
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SON DAKİKA | İki araç kafa kafaya çarpıştı! Trabzon'da feci kaza
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SON DAKİKA | İki araç kafa kafaya çarpıştı! Trabzon'da feci kaza
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SON DAKİKA | İki araç kafa kafaya çarpıştı! Trabzon'da feci kaza
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- 5
SON DAKİKA | İki araç kafa kafaya çarpıştı! Trabzon'da feci kaza
- 5
- 5
SON DAKİKA | İki araç kafa kafaya çarpıştı! Trabzon'da feci kaza