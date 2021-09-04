04 Mayıs 2024, Cumartesi
Pedro de Noronha’dan karşı hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku
Tülin Şahin ve eski sevgilisi Pedro de Noronha arasında sular durulmadı. Siena adında bir kızları bulunan ikilinin velayet davasında karşı karşıya gelmesinin ardından Şahin 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Üst mahkemeye başvurarak hakkındaki kararı kaldırtan Noronha'dan karşı hamle geldi. Şahin'in velayet haklarını kötüye kullandığı gerekçesiyle 6 aya kadar zorlama hapsi ile cezalandırılmasını isteyerek dava açtı.
Giriş Tarihi: 04.09.2021 11:07
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Pedro de Noronha’dan karşı hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku
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Pedro de Noronha’dan karşı hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku
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Pedro de Noronha’dan karşı hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku
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- 8
Pedro de Noronha’dan karşı hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku
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- 8
Pedro de Noronha’dan karşı hamle! Tülin Şahin’e hapis şoku