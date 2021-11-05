28 Mart 2024, Perşembe
Otobanda dehşet! Seda Taşdemir'i araçtan mı attılar?
Son dakika haberine göre: İstanbul'da seyir halindeki araçtan düşen Seda Taşdemir bir aydır hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor. İddiaya göre genç kız kendileriyle eve gelmek istemeyen arkadaşı Gizem tarafından yola itildi.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 07:53 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 07:53
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Otobanda dehşet! Seda Taşdemir'i araçtan mı attılar?
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Otobanda dehşet! Seda Taşdemir'i araçtan mı attılar?
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Otobanda dehşet! Seda Taşdemir'i araçtan mı attılar?
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Otobanda dehşet! Seda Taşdemir'i araçtan mı attılar?
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Otobanda dehşet! Seda Taşdemir'i araçtan mı attılar?