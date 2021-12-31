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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir otel odasında elleri ve ayakları bağlı otel odasında ölü olarak bulunan Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.O.A.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen M.O.A.A., ifadesinde, "Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti." ifadelerini kullandı. Öte yandan şüphelinin otele giriş görüntüleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 11:15
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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı
Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Şişli, Ergenekon mahallesinde dün sabah saatlerinde bir otelde oda temizliği için içeri giren görevliler elleri ve ayakları bağlanmış, yüzü bantla sarılmış halde bir kadın görerek polise ihbar etti.

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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı
Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otel kayıtlarından kadının Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni olduğu belirlendi.

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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı
Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

İlk incelemede kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı
Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tariyam Aloui Ep Guitni'nin cesedinin bulunmasından bir gün önce arkadaşlarının yanından biriyle kahve içeceğini söyleyerek ayrıldığını tespit etti.

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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı
Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Kadının ölü bulunduğu otele akşam saatlerinde girdiği ve yabancı uyruklu bir kişinin tuttuğu odaya girdiği tespit edildi.