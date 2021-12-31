Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir otel odasında elleri ve ayakları bağlı otel odasında ölü olarak bulunan Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.O.A.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen M.O.A.A., ifadesinde, "Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti." ifadelerini kullandı. Öte yandan şüphelinin otele giriş görüntüleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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