Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
İHA
Giriş Tarihi: 07.11.2021 00:29Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 00:34
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Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
2
6
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
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6
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
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6
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
5
6
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı