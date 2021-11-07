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Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaralı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 07.11.2021 00:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 00:34
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Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Dağkent kavşağında meydana geldi.

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Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Örencik köyünde meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücüyü taşıyan Can Eren D. idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda G. yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

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Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı.

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Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren D., Elif K., Büşra A. ile ambulanstaki hasta yaralandı.

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Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı
Feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.