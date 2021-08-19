15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları

Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları

Son dakika haberine göre: Kabil Havalimanı'nda Taliban'dan kaçmak için insanların tekerleklerine tırmandığı Amerikan askeri kargo uçağının yanındaki pistte heyecanlı bir bekleyiş vardı. Bu pistteki TK707 sefer sayılı THY uçağının içinde Türklerin yanı sıra Afganistan'ın Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri de bulunuyordu. Taliban'ın hedefindeki bu Afgan yetkililerin film gibi hikayesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:33
  • 1
  • 10
Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları
Afganistan’dan Türkiye’ye film gibi kaçış! TK707’nin kozmik yolcuları

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban'ın Kabil'i de ele geçireceği anlaşılmıştı. Türk Büyükelçiliği durumu yakından takip ediyor, gelişmeleri dakika dakika Ankara ile paylaşıyordu. Taliban'ın Kabil'e girmesi an meselesiydi, bu durumda da Türk vatandaşlarının can güvenliği tehdit altındaydı.

  • 2
  • 10
Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları
Afganistan’dan Türkiye’ye film gibi kaçış! TK707’nin kozmik yolcuları

Türk Büyükelçiliği ve Ankara'nın temasları sonunda bir kurtarma operasyonu planlandı. Kabil, Taliban kuşatmasına geçmeden günler önce Türk Büyükelçiliği, şehirde bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye'ye yakın Afgan devlet adamları ile temasa geçerek tahliye planını anlattı.

  • 3
  • 10
Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları
Afganistan’dan Türkiye’ye film gibi kaçış! TK707’nin kozmik yolcuları

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ OPERASYONU YÖNETTİ

Hürriyet'in haberine göre, gerçekten de bir hafta sonra Taliban Kabil sokaklarında, Afganistan kaostaydı. Türkiye'nin planları ise hazırdı. Kabil Havalimanı'nda THY'nin TK707 sefer sayılı uçağı bekletiliyordu. Türk Büyükelçiliği hem Türk vatandaşlarını hem de bir grup Afgan devlet adamını telefonla arayarak tahliye operasyonunun başladığını haber verdi.

  • 4
  • 10
Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları
Afganistan’dan Türkiye’ye film gibi kaçış! TK707’nin kozmik yolcuları

ÖNCE ASKERİ BİRLİK SONRA UÇAK

Afgan devlet adamları evlerini, otomobillerini, hayatlarını geride bırakarak Kabil Havalimanı'na ulaşmaya çalışıyorlardı. Havalimanı yolu çok kalabalıktı. Binlerce insan oraya doğru akın ediyordu. Taliban şehre girmişti. Afgan devlet adamları ve Türk vatandaşlarının ulaşmayı hedefledikleri ilk yer Kabil Havalimanı'ndaki Türk askeri birliğiydi. Türk Büyükelçiliği, Türkiye'ye getirilecek kişilerin isimlerinden araba plakalarına kadar tüm bilgileri önceden askeri birliğe vermişti. Hem Afgan devlet adamları hem de Türk vatandaşları uçağa geçmeden önce Türk askeri birliğinde beklediler.

  • 5
  • 10
Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları
Afganistan’dan Türkiye’ye film gibi kaçış! TK707’nin kozmik yolcuları

İZDİHAMI TÜRK ASKERİ ENGELLEDİ

Uçağa alınacakları sırada havalimanındaki yaklaşık 3 bin kişi Türk uçağına doğru koşuyordu. Bu sırada devreye Türk askeri birlikleri girdi, tanklarla ve araçlarla kalabalığın önünü kesti. Kalabalık durmuş, istikametini hemen yan pistteki ABD uçağına çevirmişti. İşte tüm dünyanın dehşetle izlediği, insanların tekerlere tutunarak havalanan ABD uçağına binmeye çabaladığı o anlarda, yan pistteki THY uçağı kurtuluş yolculuğu için sessizce bekliyordu.