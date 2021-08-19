Afganistan'dan Türkiye'ye film gibi kaçış! TK707'nin kozmik yolcuları

Son dakika haberine göre: Kabil Havalimanı'nda Taliban'dan kaçmak için insanların tekerleklerine tırmandığı Amerikan askeri kargo uçağının yanındaki pistte heyecanlı bir bekleyiş vardı. Bu pistteki TK707 sefer sayılı THY uçağının içinde Türklerin yanı sıra Afganistan'ın Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri de bulunuyordu. Taliban'ın hedefindeki bu Afgan yetkililerin film gibi hikayesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.08.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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