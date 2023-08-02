Zayıflamak isteyenler asla tüketmesin! Canan Karatay o kişileri uyardı! Bu 4 besin...

Canan Kartay tarafından yapılan açıklamalara göre yaz aylarında en çok dikkat edilmesi gereken meyve ise kiraz. Yüksek şeker oranı ile özellikle şeker hastalarının kiraz tüketmesinin sağlıksız olduğunu açıklayan Karatay, vişnenin ise tam aksine çok sağlıklı olduğunu belirtti.