02 Ağustos 2023, Çarşamba
Zayıflamak isteyenler asla tüketmesin! Canan Karatay o kişileri uyardı! Bu 4 besin...
Kilo vermek isteyenler bu meyvelerden uzak dursun! Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Karatay'ın yaz meyveleri hakkında yaptığı açıklama ise duyanları bir hayli üzdü. Meyvelerde bulunan yüksek şeker miktarı vücudun yağlanmasına sebep oluyor. Karatay ise şeker oranı yüsek olan 4 yaz meyvesine karşı uyarıda bulundu. İşte, vücudu yağlandıran besinler...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 17:42
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