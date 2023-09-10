Yemeyi durduramıyorum diyenlere Ender Saraç reçetesi! Hap kullanmadan iştahınızı yok edecek!
Ender Saraç'ın önerdiği iştah kesici yöntemler, sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme için önemli bir rol oynar. İştahı kesen mucize yöntemler veya sihirli haplar ne yazık ki yoktur, ancak iştahı kontrol altına almak ve gereksiz atıştırmaları önlemek için bazı doğal yöntemler vardır. İşte Ender Saraç reçetesi...
Giriş Tarihi: 10.09.2023
14:44
Ender Saraç, Türkiye'nin önde gelen diyet uzmanlarından biri olarak tanınır ve diyet konusundaki uzmanlığı ile bilinir. Saraç'a göre, kilo almanın en önemli nedenlerinden biri olan aşırı iştahı kontrol altına almanın etkili bir yolu, bitkisel formülleri kullanmaktan geçer. Saraç, doğanın sunduğu besinlerin iştahı dengeleyebileceğine ve sağlıklı bir şekilde kilo kontrolünü destekleyebileceğini aktarıyor.
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Diyet programında işin püf noktası, kişinin az yemek yemesi değil; doğru beslenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hormon ihtiva eden gıdalardan uzak durularak, besleyici özellikleri yüksek olan organik gıdalar tercih edilmelidir. Vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral ve besinleri alması kişinin iştahını da normal seviyelere getirecektir.
BAZI BİTKİLERİN KOKULARI İŞTAHI AZALTIYOR
Nane, yeşil elma ve zerdeçal gibi bitkiler günde 20 ila 30 kez koklandığında sinir sistemine iştahı azaltıcı bir sinyal gönderiyor. Bitkileri koklamak az da olsa iştahınızın azalmasına yardımcı olabilir.
BİTKİ ÇAYLARI SİZE YARDIMCI OLACAK
Mate çayı ve benzeri acımsı tada sahip olan bitkisel çaylar da iştahın azalmasını sağlıyor. Bu tür çayları içerken şekersiz içmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bitkisel çaylar iştahı azaltma etkisini göstermeyecektir.
İŞTAHI AZALTAN BESİNLER
Bazı yeşil yapraklı sebzeler (karalahana, tere, madımak, ıspanak ,roka) mideye tokluk hissi veren diğer gıdalardır.