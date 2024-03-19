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Yağları mum gibi eritiyor! Canan Karatay önerdi! Kahve içerken 1 kaşık...

Ezber bozan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kahve tutkunlarına önemli bir tavsiyede bulundu. Özellikle kadınların sıkça karşılaştığı ödem ve fazla yağlar, can sıkıcı konular arasında öne çıkıyor. Karatay, bu sorunun üstesinden gelmek için etkili bir besin önerdi. Türk kahvenize ekleyeceğiniz bu yağ, hızlı kilo vermenizi sağlayacak.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 16:43
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Canan Karatay önerdi! Yağları mum gibi eritiyor! Kahve içerken 1 kaşık...

Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenler için dikkat çeken bir öneride bulundu. Karatay'ın yağları cayır cayır yakan tarifi, günde bir Türk kahvesi içmeden duramayanları sevindirecek nitelikte. Bu yağı, Türk kahvenize ya da filtre kahvenize sadece bir kaşık eklemeniz yeterli. İşte, Canan Karatay'ın önerdiği yağ yakan kahve tarifi...

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Canan Karatay önerdi! Yağları mum gibi eritiyor! Kahve içerken 1 kaşık...

Canan Karatay'ın tavsiyesine göre, günlük düzenli olarak tükettiğiniz Türk kahvesine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyerek günde 2 kez tükettiğinizde, ödemlerinizden ve fazla yağlarınızdan kurtulmanız mümkün olabilir.

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Canan Karatay önerdi! Yağları mum gibi eritiyor! Kahve içerken 1 kaşık...

Hindistan cevizi yağı, göbek eritmek için sıkça kullanılan yağlar arasında öne çıkar. Türk kahvesiyle birleştiğinde ise tok tutma özelliğiyle uzun süre açlık hissetmenizi sağlar ve bu sayede yağ yakımınızı kolaylaştırabilir.

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Canan Karatay önerdi! Yağları mum gibi eritiyor! Kahve içerken 1 kaşık...

Özellikle kahveyi şekersiz içemeyenler için uygun bir yöntem olan bu tarifle daha hızlı kilo vermek mümkündür.

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Canan Karatay önerdi! Yağları mum gibi eritiyor! Kahve içerken 1 kaşık...

Bu mucizevi tarifle, 200 kaloriye kadar yağ yakımı gerçekleştirebilir ve ayrıca ödem atmakta da etkili olabilirsiniz.