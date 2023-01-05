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Haberler Galeri XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19'un en yeni varyantı ABD'de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye'de görüldü mü?

XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19'un en yeni varyantı ABD'de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye'de görüldü mü?

XBB 1.5 nedir, belirtileri neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. ABD'de hızla yayılan Covid XBB 1.5 ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre XBB 1.5, bugüne kadar ki en hızlı bulaşan Covid varyantı. Peki Covid XBB 1.5 Türkiye'de görüldü mü? XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:50
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XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19’un en yeni varyantı ABD’de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye’de görüldü mü?

XBB 1.5 varyantı ile ilgili detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü ABD'de Covid vakalarını hızla arttıran yeni varyant hakkında ciddi açıklamalarda bulundu. Söz konusu varyant ile ilgili vatandaşlar arama motorlarında "XBB 1.5 nedir, belirtileri neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19’un en yeni varyantı ABD’de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye’de görüldü mü?

XBB VARYANTI NEDİR?

Dünyada Koronavirüs vakaları tekrar artarken, Çin'deki BF.7 varyantı yerine ABD'deki XBB 1.5 varyantı endişe veriyor. ABD'deki vakaların yüzde 40'ının sorumlusu olan varyant hakkında araştırmalar henüz erken aşamada. ABD'de vaka sayısının son zamanlarda artmasının en temel sebeplerinden olan varyant, Avrupa'da da yayılmaya başladı.

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XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19’un en yeni varyantı ABD’de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye’de görüldü mü?

XBB 1.5 varyantı, oldukça bulaşıcı ve iki farklı BA.2 varyantından rekombinant olan bir alt varyant türüdür. Singapur'da karantinaya sebep olan XBB varyantı ile yakınlığı bulunmaktadır.

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XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19’un en yeni varyantı ABD’de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye’de görüldü mü?

XBB VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

XBB varyantı ilk olarak Hindistan'da görülürken, şu an en çok ABD'de görülüyor. Bunun dışında Avrupa'daki birçok ülkede görülmeye başlandı.

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XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19’un en yeni varyantı ABD’de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye’de görüldü mü?

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove, XBB'nin hızla dolaşımdaki diğer varyantların yerini aldığını bildirdi. Bir virüsün ne kadar hızlı bulaşması, o kadar hızlı değişmesi anlamına geldiği için uzmanlar bu konuda endişe duyuyor.