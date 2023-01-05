XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler? Covid-19'un en yeni varyantı ABD'de hızla yayılıyor! Covid XBB 1.5 Türkiye'de görüldü mü?

XBB 1.5 nedir, belirtileri neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. ABD'de hızla yayılan Covid XBB 1.5 ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre XBB 1.5, bugüne kadar ki en hızlı bulaşan Covid varyantı. Peki Covid XBB 1.5 Türkiye'de görüldü mü? XBB 1.5 nedir? Belirtileri neler?