20 Haziran 2023, Salı
Vücudu toksinlerden arındırıyor! Canan Karatay sağlıklı yaşamın sırrını verdi! İşte 3 kural...
Detox etkisi yaratan mucizevi yöntem! Canan Karatay, sağlık yaşam önerileriyle özellikle kilo vermek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Vücudumuza giren toksinler atılmadığı takdirde bazı hastalıklara sebep olabiliyor. İşte, Karatay'dan toksinleri temizleyen besin önerileri...
Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 15:28
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