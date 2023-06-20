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Vücudu toksinlerden arındırıyor! Canan Karatay sağlıklı yaşamın sırrını verdi! İşte 3 kural...

Detox etkisi yaratan mucizevi yöntem! Canan Karatay, sağlık yaşam önerileriyle özellikle kilo vermek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Vücudumuza giren toksinler atılmadığı takdirde bazı hastalıklara sebep olabiliyor. İşte, Karatay'dan toksinleri temizleyen besin önerileri...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 15:28
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Vücudu toksinlerden arındırıyor! Canan Karatay sağlıklı yaşamın sırrını verdi! İşte 3 kural...

Canan Karatay, vücuttaki toksinleri kökünden temizleyen yöntemi açıkladı. Günümüzde en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan toksin birikimi vücuttan atılmadığında hastalıklara davetiye çıkarıyor. Son dönemde yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Karatay, bağırsakları zararlı bakterilerden arındırmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Peki, toksin nedir, nasıl atılır? İşte Canan Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...

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Vücudu toksinlerden arındırıyor! Canan Karatay sağlıklı yaşamın sırrını verdi! İşte 3 kural...

TOKSİN ATMAK İÇİN 3 KURAL!

Karatay, katıldığı bir programda vücuttaki toksinlerini atmak için neler yapılması gerektiğini açıkladı. Detoks olmak yapay gıdalardan uzak durmamızı söyleyen Canan Karatay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vücuttaki toksinleri atmak için her gün 2 litre su içmek, hareket etmek ve kabız olmamak gerekiyor. "

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Vücudu toksinlerden arındırıyor! Canan Karatay sağlıklı yaşamın sırrını verdi! İşte 3 kural...

TOKSİN BİRİKİMİ NASIL OLUR?

Vücutta toksin birikiminin başında sağlıksız beslenme gelir. Bununla beraber çevresel faktörler özellikle stres aşırı yoğun çalışma ortamları da vücutta toksin birikimine yol açar. Toksinler, hem alınan sağlıksız besinler nedeniyle artar hem de vücut kendi üretir. Örneğin sağlıklı çalışmayan ter bezleri nedeniyle ya da bağırsaklar nedeniyle buradaki toksinler kana karışır.

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Vücudu toksinlerden arındırıyor! Canan Karatay sağlıklı yaşamın sırrını verdi! İşte 3 kural...

TOKSİN NASIL ATILIR?

Toksin atmanın en doğal yollarından biri bol su tüketimidir. Bol bol tüketilen su, vücuttaki hücrelerin hareketlenmesini sağlar. Hareketlenen kan akışı ya da sıvı oranı toksinlerin vücuttan atılması için idrara neden olur. Aşırı idrara çıkan kişilerin sağlıklı olduğu uzmanlar tarafından kabul edilir.

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Vücudu toksinlerden arındırıyor! Canan Karatay sağlıklı yaşamın sırrını verdi! İşte 3 kural...

Bunun yanı sıra hazır gıdalar, toksinleri vücutta tutarken sebze ağırlıklı besinler toksinlerin birikmesini önler. Özellikle yeşil sebzeler vücuttan kolayca toksin atılmasını sağlar.