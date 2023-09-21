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Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! Kötü Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!

Modern yaşam tarzının getirdiği bazı alışkanlıklar, sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu alışkanlıklar arasında hareketsiz yaşam, kimyasal içerikli yağların tüketimi ve bozulan beslenme alışkanlıkları yer alıyor. Bu faktörler, kolesterol seviyelerinin yükselmesine ve dolayısıyla kalp sağlığı risklerinin artmasına sebep oluyor. Ancak, bazı besinler kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. İşte, o besin...

Giriş Tarihi: 21.09.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 06:05
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Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! Kötü Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!

Yüksek kolesterole ilaç gibi çözüm! Bu besin, özellikle diyet yapanların açlığı bastırması sebebiyle sık sık tükettiği, değerli bir atıştırmalık. Düzenli tüketildiğinde ise LDL yani kötü kolesterolü düşürdüğü kanıtlandı. İşte, kolesterole iyi gelen o besin...

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Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! Kötü Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!

YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİLERİ (LDL)

-Baş ağrısı

-Halsizlik

-Aşırı yorgunluk hissi

-Ayaklarda ve bacaklarda yanma

-Soluk cilt, cildin solgun görünmesi

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Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! Kötü Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!

-Yaraların geç iyileşmesi

-Baş dönmesi

Ayak tırnaklarında kalınlaşma

-Ayak parmaklarında morarma

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Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! Kötü Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!

-El ayaklarda üşüme veya uyuşma

-Ağrı ve kramplar yaşama

-Nefes darlığı

-Göz kapakları çevresinde sarı cilt lekeleri

-Deri altında ve göz çevresinde yağ birikmesi

-Göğüs bölgesinde oluşan ağrılar

-Bacaklarda meydana gelen ağrılar

-Cilt ve göz çevresinde meydana gelen sarımtırak lekeler

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Türklerin beyaz altını! Tıkalı damarları açıyor! Kötü Kolesterolü 1 haftada %75 düşürüyor!

DAMARLARDA YAĞ BIRAKMIYOR!

Leblebi besin değeri yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini giderir. Özellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bu besin sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.