09 Ağustos 2023, Çarşamba
Türk mutfağının vazgeçilmezi meğer altın değerindeymiş! Hafızanızı zımba gibi yapacak! Bir çay kaşığı tüketmek yeterli!
Bazı gıdaların, zihinsel sağlığın ve hafızanın korunmasına katkı sağladığı biliniyor. Türk mutfağında sıkça kullanılan bir baharat, artık efsanevi hafıza koruyucu özelliklerini göstermeye başlıyor. Dengesiz beslenme alışkanlıkları, düzensiz uyku, vitamin eksiklikleri ve depresyon gibi faktörler, genç bireylerin unutkanlık sorunlarıyla karşılaşmasına yol açabilir. İşte altın değerindeki o baharat...
Giriş Tarihi: 09.08.2023 17:18
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