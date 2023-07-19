HaberlerGaleriŞifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!
Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketildiğinde adeta şifa dağıtan o besini açıkladı. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelen bu besin aynı zamanda da romatizmaya iyi geliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipleriyle paylaştığı şifa reçetesi...