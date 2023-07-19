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Haberler Galeri Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!

Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketildiğinde adeta şifa dağıtan o besini açıkladı. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelen bu besin aynı zamanda da romatizmaya iyi geliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipleriyle paylaştığı şifa reçetesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 09:14
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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu her sabah tüketildiğinde adeta şifa dağıtan o besini açıkladı. Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle eklem rahatsızlıklarına iyi gelen bu besin aynı zamanda da romatizmaya iyi geliyor. İşte Saraçoğlu'nun takipleriyle paylaştığı şifa reçetesi...

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!

ŞİFA KAYNAĞI

Kahvaltıda sadece tadı için tükettiğimiz, kiminin sevdiği kiminin sevmediği tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bu besin kaynağını kendisinin de her sabah tükettiğini belirterek şifalarını saydı.

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!

SARAÇOĞLU'NDAN SAĞLIK TÜYOSU

Sağlık üzerine verdiği tavsiyelerle ünlü olan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, onlarca besin içinde her sabah mutlaka tükettiği gıdayı açıkladı. Saraçoğlu, her sabah düzenli olarak bir kaşık tahin yediğini söyledi. Bu sağlık sırrını takipçileriyle paylaşan Saraçoğlu, "Güne tahin yiyerek başlayın" dedi.

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!

Tahin özellikle eklem rahatsızlıklarına ve romatizmaya iyi geliyor. Bu şifalı gıda olası romatizma riskinin de en aza indirgenmesini sağlıyor.

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Şifası say say bitmiyor! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün!

Eklem sağlığı için bir numaralı şifa olan tahinin fitness yapan kişiler tarafından antrenman öncesinde ve sonrasında tüketilmesi gerekiyor. Bu şekilde spor yapan kişiler hem eklem sağlıklarını koruyor hem de enerjileri artıyor.