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Şeker hastalığına asırlık deva! İbn-i Sina reçetelendirdi: Kan şekerinizi dizginleyecek! Tek bir bardağı...
İbn-i Sina, şeker hastalığıyla mücadelede sabah kahvaltısından yarım saat önce ve yarım saat sonra o otun tüketilmesini önerdi. Kan şekerinizi dizginleyerek size nefes aldıracak. Bu bitkinin suyunun şeker hastalarına sağlık sağladığına inanan İbn-i Sina, reçetesinde detaylı anlattı. İşte tek bir bardağı bile...