Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...

Ultra işlenmiş gıdalar: Rafine unlar ve şekerlerin kaçınılması gerektiği zaten bilinir ve kahvaltı istisna değildir. Bu tür maddeleri tükettiğimizde kan şekeri yükselir, şeker gibi zengin yiyecekler, endüstriyel pastalar vb. Bu tip gıdaların fazla kilo ve obeziteye yol açan en yaygın nedenlerden biri olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir beslenme raporu vardır. Besin öğeleri yetersiz olanlar gibi. Dondurulmuş yiyecekler ve hızlı yiyecekler.

