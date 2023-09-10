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Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...

"Kahvaltı günün en önemli öğünüdür" ifadesi, uzun bir süredir sıkça duyduğumuz bir sözdür. Kahvaltı özellikle önemlidir çünkü uyandığımızda uzun bir açlık dönemi sona erer ve vücudumuzun enerjiye ihtiyacı vardır. Bu nedenle kahvaltıda sağlıklı besinler tüketmek, günün geri kalanında enerjik ve odaklı olmamıza yardımcı olur. İşte uzak durmanız gereken 3 besin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 17:07
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Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...

Kahvaltı, günün başlangıcında vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılamamıza yardımcı olur. Ancak, sağlıklı bir kahvaltı yapmak da önemlidir. Kahvaltıda tüketilen besinler, günün ilerleyen saatlerindeki enerji seviyelerini etkileyebilir. Bu nedenle, uzak durmanız gereken bazı besinler vardır. Özellikle aşırı şeker içeren, işlenmiş gıdalar ve yağlı yiyecekler kahvaltıda tüketilmemelidir.

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Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...

Hangi besinleri tüketeceğimize karar vermeden önce iki kez düşünmeliyiz. İspanyol Beslenme Vakfı (FEN), her gün ideal kahvaltıyı tüketmeyi veya en azından sağlığımız için üç yiyeceği önlememiz gerektiğini öneriyor.

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Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...

Sağlıklı bir beslenme, kalp-damar hastalıkları, aşırı kilo ve daha birçok hastalığın riskini azaltır veya önler. Kanser gibi hastalıklar, işlenmiş gıdalar, şeker dolu veya rafine edilmiş yağlarla dolu yiyecekler tükettiğimizde riskimizi artırır.

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Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...

Kahvaltıda kaçınılması gereken yiyecekler

Beyaz ekmek bunlardan biridir. Birçok beslenme uzmanına göre, ekmek genellikle vücudumuza daha fazla kalori, yapay şeker ve trans yağlar eklediğimiz başka malzemelerle birlikte tüketilir, bu da vücudumuza katkılarının pek iyi olmadığı anlamına gelir. İyi bir alternatif olarak, uzman beslenme uzmanı Marie Groeneveld'e göre midemiz "çok fazla kalori almadan dolu hisseder" tam buğday ekmeği seçilebilir.

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Sağlığınız için kahvaltıda asla yememeniz gereken 3 şey! Halsizlikten, göbek yağına kadar sebebi onlar...

Ultra işlenmiş gıdalar: Rafine unlar ve şekerlerin kaçınılması gerektiği zaten bilinir ve kahvaltı istisna değildir. Bu tür maddeleri tükettiğimizde kan şekeri yükselir, şeker gibi zengin yiyecekler, endüstriyel pastalar vb. Bu tip gıdaların fazla kilo ve obeziteye yol açan en yaygın nedenlerden biri olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir beslenme raporu vardır. Besin öğeleri yetersiz olanlar gibi. Dondurulmuş yiyecekler ve hızlı yiyecekler.