17 Temmuz 2023, Pazartesi
Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...
Yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği bu günlerde dinç uyanmak bir hayli zorlaştır. Bitkin ve halsizlik hissi modern çağın yaygın hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Batı'da büyük bir üne sahip olan ve kimyayı tıbbın hizmetinde kullanan ilk hekim olan Ebu Bekir Er Razi, asırlık tedaviyi sundu. İşte yazın ve kışın tek bir yöntemle enerji depolarınızı dolduracak o tedavi...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:53
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