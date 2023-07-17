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Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi'den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...

Yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği bu günlerde dinç uyanmak bir hayli zorlaştır. Bitkin ve halsizlik hissi modern çağın yaygın hastalıkları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Batı'da büyük bir üne sahip olan ve kimyayı tıbbın hizmetinde kullanan ilk hekim olan Ebu Bekir Er Razi, asırlık tedaviyi sundu. İşte yazın ve kışın tek bir yöntemle enerji depolarınızı dolduracak o tedavi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:53
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Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi’den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...

Yorgunluğa ne iyi gelir sorusunun cevabı merak ediliyor. Sıcak havalar yorgun ve halsiz hissettirmeye neden olurken konuya ilişkin tedavi yöntemleri de araştırılmaya başlandı. Tıp ilmine ışık tutan İslam coğrafyasının önemli bilim insanlarından biri olan Ebu Bekir Er Razi, konuya ilişkin reçeteyi yüzyıllar öncesinden verdi. Yaz kış ayaklarınıza bunu yapmanız yeterli. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi’den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...

Tıp ilmine yaptığı katkılarından dolayı 'Arapların Galeni' unvanıyla anılan Ebu Bekir Er Razi'nin (Rhazes) hastalıklara karşı önerdiği tedavi yöntemleri merak ediliyor. İşte, İslam tarihinin başarılı hekimlerinden olan Ebu Bekir Er Razi'nin (Rhazes) bitkinlik ve yorgunluk için yüz yıllar önce kitabında şifasını sunduğu tedavi yöntemleri...

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Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi’den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...

İslam tarihinin en başarılı tabibi Ebu Bekir Er Razi (Rhazes), Hipokrat ve Calinus'tan (Galeni) sonra tıp ilmine yaptığı katkılardan dolayı 'Arapların Galeni' unvanıyla anılmaktadır.

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Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi’den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...

Batılıların Rhazes olarak adlandırdığı İslam alimi, kimyayı tıbbın hizmetinde kullanan ilk hekim olarak biliniyor.

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Sabah yorgun uyanana asırlık tedavi! Ebu Bekir Er Razi’den bitkinliğe şifa reçetesi! Yaz sıcaklarında tek yapmanız gereken...

YORGUNLUĞU SİLİP ATACAK TEDAVİ

Ünlü hekim Ebu Bekir Er Razi kitabında bitkinlik ve yorgunluk tedavisi için şu formülü dile getirir:

Mesela, on veya daha fazla fersah yol yürüyen bir adamın düçar olduğu yorgunluk ve mafsallarında meydana gelen sertleşmeden dolayı artık ilerlemesi mümkün olmaz.