Okula giden çocuklar bol bol tüketsin! Canan Karatay’dan ailelere tavsiye! Sabahları 1 bardak...

CANAN KARATAY'DAN ŞAŞIRTAN TAVSİYE!

Karatay, çocukların Türk kahvesi içmesi gerektiğini ancak bunu tüketirken dikkat edilmesi gereken hususu şu sözlerle açıkladı:

"Çocuklar, Türk kahvesini şekersiz olmak şartıyla istedikleri kadar içebilir. Kahve çok güçlü bir antioksidandır. Şeker beyinde tahribat yapar, Türk kahvesi onu düzeltir, cin gibi yapar."