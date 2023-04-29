29 Nisan 2023, Cumartesi
Ne göbek ne basen kalacak! Ender Saraç tarifi verdi! En az Kardiyo kadar etkili! 🍵Bu çay hepsine bay bay diyor...
Bir türlü kilo veremeyenler denesin! Düzenli içerseniz göbek ve basen yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ünlü Doktor ve yazar Ender Saraç, metabolizmayı hızlandıran tarifleriyle gündemde. Günde 3 bardak tüketebileceğiniz bu çay vücudunuzdaki kalorilere adeta savaş açıyor. Sizde sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! İşte cayır cayır yağ yakan çay tarifi...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 08:58
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