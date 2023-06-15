Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü! Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak!

Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilen deve kuşu yumurtasının hiç bilmediğiniz faydaları sizi şaşırtacak. Tam bir kalsiyum deposu olan deve kuşu yumurtası kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. İşte hem size iyi gelecek hem de doğru kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini deve kuşu yumurtasının faydaları...