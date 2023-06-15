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Haberler Galeri Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü! Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak!

Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü! Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak!

Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilen deve kuşu yumurtasının hiç bilmediğiniz faydaları sizi şaşırtacak. Tam bir kalsiyum deposu olan deve kuşu yumurtası kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. İşte hem size iyi gelecek hem de doğru kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini deve kuşu yumurtasının faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 18:18 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 18:33
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Mimar Sinan ve İbn-i Sina’nın mucize besini! Kemik erimesine şifa reçetesi!

Mimar Sinan ve İbn-i Sina tarafından önerilen deve kuşu yumurtasının hiç bilmediğiniz faydaları sizi şaşırtacak. Tam bir kalsiyum deposu olan deve kuşu yumurtası kemik, ağız içi yarası hatta diş çürüklerine dahi adeta şifa dağıtıyor. İşte hem size iyi gelecek hem de doğru kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak Mimar Sinan ve İbn-i Sina'nın gözde besini deve kuşu yumurtasının faydaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mimar Sinan ve İbn-i Sina’nın mucize besini! Kemik erimesine şifa reçetesi!

Yapıtlarıyla yüzyıllardır kendinden söz ettiren Mimar Sinan'ın inşaatlarda kullandığı temel malzeme deve kuşu yumurtasıdır. Öte yandan deve kuşu yumurtası İbn-i Sina'nın da radarındaydı.

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Mimar Sinan ve İbn-i Sina’nın mucize besini! Kemik erimesine şifa reçetesi!

Çünkü İbn-i Sina güçlü bir kalsiyum kaynağı olan deve kuşu yumurtasının kemik erimesine iyi geldiğini keşfetmişti. Mimar Sinan ve İbn-i Sİna gibi ünlü isimlerin hedefinde olan deve kuşu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

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Mimar Sinan ve İbn-i Sina’nın mucize besini! Kemik erimesine şifa reçetesi!

DEVE KUŞU YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR?

* Deve kuşu yumurtasının kabuğu eski yüzyılların kadınları tarafından takı yapılan bir malzeme olarak kullanılırdı.

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Mimar Sinan ve İbn-i Sina’nın mucize besini! Kemik erimesine şifa reçetesi!

* Yumurtanın kabukları aynı zamanda güzellik malzemesi olarak da kullanılırdı. Ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltan deve kuşu yumurta kabukları daha beyaz ve parlak bir cilt sağlardı.