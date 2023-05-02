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Metabolizmayı 2 kat hızlandıran yağ yakıcı tarif! 10 günde iğne ipliğe dönebilirsiniz! Haftada 2 kez birlikte tüketin...

10 günde incecik bir vücuda sahip olabilirsiniz! Bu tarif yağları cayı cayır yakıyor. Soğuk havalarda yavaşlayan metabolizmayla birlikte düzensiz ve sağlık beslenmek kilo almamıza sebep oluyor. Yaza fit girmek isteyenler ise kısa sürede kilo vermenin yollarını araştırmaya başladı. Fit bir görüntüye sahip olmak için spor yapmak, beslenmek kadar şart! Ancak bazı kürler, direnç kilolarını kırmaya yardımcı oluyor. İşte haftada 2 kez tüketebileceğiniz mucizevi tarif...

Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:27
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Metabolizmayı 2 kat hızlandıran yağ yakıcı tarif! 10 günde iğne ipliğe dönebilirsiniz! Haftada 2 kez birlikte tüketin...

Duran metabolizmayı 2 kat hızlandıran mucizevi tarif! Vücut yağlarından kurtulmak isteyenler bu kürü denesin! Etkisini hemen gösteriyor. Sağlıksız beslenme sonucunda alınan kilolar yazın baş belası oluyor. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişi kısa sürede zayıflamanın yollarını aramaya başladı. Bu tarifi 10 gün boyunca tükettiğinizde iğne ipliğe dönebilirsiniz. İşte, yağ yakan mucizevi kür...

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Metabolizmayı 2 kat hızlandıran yağ yakıcı tarif! 10 günde iğne ipliğe dönebilirsiniz! Haftada 2 kez birlikte tüketin...

Zencefilin içeriğindeki bazı bileşenler yağ yakmanızı kolaylaştırırken, yoğurt vücudunuzun arınmasını ve sindirim sisteminizin doğru çalışmasını sağlıyor.

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Metabolizmayı 2 kat hızlandıran yağ yakıcı tarif! 10 günde iğne ipliğe dönebilirsiniz! Haftada 2 kez birlikte tüketin...

10 GÜNDE YAĞLARINIZDAN KURTULABİLİRSİNİZ!

*Yaza fazla kilolarınızda kurtulmuş olarak girmek için zayıflatan zencefil kürünü doğru ve düzenli uygulamanız gerekir.

*Bu kürü haftada 2-3 kez düzenli olarak tüketin.

*Uygulama yaptığınız günler en az 15 dakika egzersiz yapmaya özen gösterin.

*Mutlaka bol su için.

*Vücudunuza uygun bir diyet programı uygulayın.

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Metabolizmayı 2 kat hızlandıran yağ yakıcı tarif! 10 günde iğne ipliğe dönebilirsiniz! Haftada 2 kez birlikte tüketin...

ZENCEFİL KÜRÜ TARİFİ

*Birer yemek kaşığı zencefil, zerdeçal, tarçın alınarak küçük bir kavanoz içerisinde karıştırın.

*Ağzı kapalı şekilde saklayın.

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Metabolizmayı 2 kat hızlandıran yağ yakıcı tarif! 10 günde iğne ipliğe dönebilirsiniz! Haftada 2 kez birlikte tüketin...

*Her gece yatmadan 3 saat önce 250 gram az yağlı ev yoğurdu ile 1 kaşık karışık baharatı ekleyerek tüketin.

*Bu kürü uygularken kürden sonra, uyuyana kadar yaklaşık 4-5 bardak su içmeye özen gösterin.

NOT: Eğer bir sağlık probleminizin ve düzenli kullandığınız ilaç varsa bu kürü tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışın.