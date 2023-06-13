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Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!

İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden özellikle kadınların merak ettiği gençleşme sırrını ortaya çıkardı. Birçok kozmetik ürünün temelini oluşturan bu tohumun kullanma rehberini, İslam coğrafyasının en önemli bilim adamlarından olan İbn-i Sina yazdı. İşte yaşlanma belirtilerinizi adeta donduracak formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:01
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Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!

Stres, kirli hava, düzensiz beslenme, ekran ışığı gibi modern zamanın olmazsa olmazları arasında bulunan bu sebepler yaşlanmayı hızlandırıyor. Bu sebeple insanlar adeta gençlik iksiri arayışına çıkarken İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden bunun reçetesini verdi. İşte İbn-i Sina'dan yaşlanmanızı durduracak güzellik iksiri...

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Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!

Şifa kitaplarında yazdığı ilaçsız reçeteler sayesinde bilim insanlarının dahi dikkatini çekmeyi başaran İbn-i Sina, güzellik ile ilgili reçetesini de yazdı. Yaşlanma belirtilerini önleyebilen tohumdan bahseden İbn-i Sina, nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgileri de paylaştı. İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği tohum, günümüzde kozmetik ürünlerinde de görülebiliyor.

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Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!

İbn-i Sina'nın güzellik için önerdiği kenevir tohumu, birçok sağlık problemine şifa olabiliyor. Nitekim sinirlerin yatıştırılmasında ön plana çıkabilen söz konusu tohum, günümüzde kemoterapi tedavisinin şiddetini azaltmak için de tavsiye edilebiliyor.

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Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!

İBN-İ SİNA'NIN GÜZELLİK İÇİN ÖNERDİĞİ TOHUM

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden şifa kaynağı olarak tavsiye ettiği kenevir tohumu, yapılan araştırmalarla da ön plana çıkabiliyor. Yaşlanmayı ortadan kaldırmaya yardımcı olan kenevir tohumu, genç hücre sayısının yükselmesine yarar sağlıyor. Bu sayede cilt yapısı adeta yenileniyor.

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Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!

İbn-i Sina'nın önerdiği kenevir tohumu, doğal kolajen yöntemlerinden biri olarak da görülebiliyor. Güzellikle ilgili faydalı olabilen kenevir tohumu, ciltteki hasar almış yapıyı hızlıca onarabiliyor. Ayrıca sinir yıpranmasını önleyebilmesinin yanı sıra kan dolaşımına da yarar sağlıyor.