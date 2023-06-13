Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!

Şifa kitaplarında yazdığı ilaçsız reçeteler sayesinde bilim insanlarının dahi dikkatini çekmeyi başaran İbn-i Sina, güzellik ile ilgili reçetesini de yazdı. Yaşlanma belirtilerini önleyebilen tohumdan bahseden İbn-i Sina, nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgileri de paylaştı. İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği tohum, günümüzde kozmetik ürünlerinde de görülebiliyor.