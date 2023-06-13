13 Haziran 2023, Salı
Kozmetik ürünlerinin temelini oluşturuyor! İbn-i Sina yüzyıllar önce yazdı! Gençliğin sırrı o tohum!
İbn-i Sina yüzyıllar öncesinden özellikle kadınların merak ettiği gençleşme sırrını ortaya çıkardı. Birçok kozmetik ürünün temelini oluşturan bu tohumun kullanma rehberini, İslam coğrafyasının en önemli bilim adamlarından olan İbn-i Sina yazdı. İşte yaşlanma belirtilerinizi adeta donduracak formül...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:01
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7