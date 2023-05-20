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Kilo vermek isteyenler kahvenizi bu olmadan içmeyin! Canan Karatay öve öve bitiremedi! 1 kaşığı bile...

Canan Karatay öve öve bitiremedi! Zayıflamak isteyenlerin tüketmekten çekindiği besinlerden birisi de yağlar...Beynin yağlarla çalıştığını sürekli dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, bu tarifiyle yine ezberleri bozdu. Tek başına bile birçok faydası bulunan Türk kahvesini bu şekilde tüketin! İşte, yağları cayır cayır yakan mucizevi tarif!

Giriş Tarihi: 20.05.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 08:53
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Kilo vermek isteyenler kahvenizi bu olmadan içmeyin! Canan Karatay öve öve bitiremedi! 1 kaşığı bile...

Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme önerileri özellikle zayıflamak isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Birçok açıklamasıyla ezberleri bozan Karatay bu sefer kahve önerisinde bulundu. Yağ tüketmenten kaçınanlar bu tarife şaşıracak. İşte kilolarından kurtulmak isteyenlere mucizevi tarif!

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Kilo vermek isteyenler kahvenizi bu olmadan içmeyin! Canan Karatay öve öve bitiremedi! 1 kaşığı bile...

KAHVENİZİ BÖYLE TÜKETİN!

Karatay'ın dediğine göre tereyağlı kahve aynı zamanda zayıflatıyor. Tek yapmanız gereken kahvenin içerisine şeker yerine bir kaşık tereyağı ve Hindistancevizi yağı koymak.

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Kilo vermek isteyenler kahvenizi bu olmadan içmeyin! Canan Karatay öve öve bitiremedi! 1 kaşığı bile...

ABD merkezli bir araştırma 15 ülkede yapıldı. Analize göre tereyağı kalp ve damar hastalıkları ile felce yol açmıyor. Öte yandan günde 1 yemek kaşığı tereyağı, Tip 2 diyabet riskini de azaltıyor.

Karatay'ın her fırsatta dile getirdiği tereyağının doğru miktarda ve şartlarda tüketilirse çoğu hastalığa yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.

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Kilo vermek isteyenler kahvenizi bu olmadan içmeyin! Canan Karatay öve öve bitiremedi! 1 kaşığı bile...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KAHVEYLE NASIL TÜKETİLİR? TARİFİ...

Hindistan cevizi yağlı Türk kahvesi son zamanlarda zayıflama sürecinde olan pek çok kişinin yeme içme alışkanlıkları içerisinde sıklıkla yer verdikleri içecek çeşitlerinden biri.

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Kilo vermek isteyenler kahvenizi bu olmadan içmeyin! Canan Karatay öve öve bitiremedi! 1 kaşığı bile...

Bizler de bu kahve hakkında araştırma yaptığımız zaman pek çok kişinin bu kahveyi tükettiğini gördük. Kilo vermeye destek olduğu söylenen bu kahvenin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istedik.