25 Haziran 2024, Salı
Kavun ve karpuz çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Yıllardır bu mucize faydasını kimse bilmiyordu
Yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri olan kavun ve karpuz, sadece meyve olarak değil, tohumlarıyla da sağlık açısından birçok fayda sunar. Genellikle atılan bu tohumlar, sağlığımızı iyileştiren özelliklere sahiptir ve israf alışkanlıklarımızı yeniden değerlendirmemize yardımcı olabilir. İşte karpuz ve kavun çekirdğeinin şifalı etkileri...
Giriş: 25.06.2024 21:44 Güncelleme: 25.06.2024 21:44
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