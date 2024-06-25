Kavun ve karpuz çekirdeğini sakın çöpe atmayın! Yıllardır bu mucize faydasını kimse bilmiyordu

🍈 KAVUN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI 🍈

CİLDİ PORSELENE ÇEVİRİR: Kavun tohumları bol miktarda A Vitamini içerir. Bu vitamin, görme yeteneği ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır. A Vitamini, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olur ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi hastalanmayı önler.

ZEKA GELİŞTİRİR: Folat, vücudun yeni hücreler yapmasına yardımcı olan önemli bir besindir. Özellikle hamile kadınlar için önemlidir çünkü vücutları yeni bir hayat geliştirir.