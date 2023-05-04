Karın şişkinliğini anında geçiriyor! İbrahim Saraçoğlu’ndan ilaç gibi tavsiye! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...

ŞİŞKİNLİĞİ YOK EDEN MUCİZEVİ MEYVE!

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ülkemizin geleneksel tıp ve bitkileri konusunda uzman bir doktordur. Yıllardır insan sağlığı için doğal yöntemlerle tedavi önerileri sunmaktadır. Son açıklamasında, doğanın bize sunduğu besinlerin insan sağlığına olan faydalarına dikkat çeken Saraçoğlu, gaz sancısı çekenlerin tüketmesi gereken bir besin olduğunu belirtti. Bu besin, kiraz çekirdeğidir.