18 Haziran 2023, Pazar
Karatay diyetinde 3 önemli kural! Canan Karatay 'sadece bunları yapın' dedi! Vücuttaki toksinleri atmak için...
Canan Karatay, vücuttaki toksinleri kökünden temizleyen yöntemi açıkladı. Günümüzde en sık görülen sağlık sorunlarından biri olan toksin birikimi vücuttan atılmadığında hastalıklara davetiye çıkarıyor. Son dönemde yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Karatay, bağırsakları zararlı bakterilerden arındırmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Peki, toksin nedir, nasıl atılır? İşte Canan Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...
Giriş Tarihi: 18.06.2023 13:37
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