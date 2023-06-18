Karatay diyetinde 3 önemli kural! Canan Karatay ’sadece bunları yapın’ dedi! Vücuttaki toksinleri atmak için...

TOKSİN NASIL ATILIR?

Toksin atmanın en doğal yollarından biri bol su tüketimidir. Bol bol tüketilen su, vücuttaki hücrelerin hareketlenmesini sağlar. Hareketlenen kan akışı ya da sıvı oranı toksinlerin vücuttan atılması için idrara neden olur. Aşırı idrara çıkan kişilerin sağlıklı olduğu uzmanlar tarafından kabul edilir.