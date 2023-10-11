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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu'ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

İbrahim Saraçoğlu'ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

Eklem ve kas ağrılarını yok ediyor! Bu tarif her derde deva! Doğal çözüm önerileriyle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun "Çınar kürü", kemik kireçlenmesiyle birlikte yaşayan insanlara umut ışığı oluyor. Saraçoğlu, çınar yaprağının bilinmeyen faydalarını paylaştı. İşte, eklem, kas ağrılar ve kireçlenmeyi yok eden mucizevi bitki...

Giriş Tarihi: 11.10.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 16:46
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İbrahim Saraçoğlu’ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

Doğal tedavi yöntemleriyle tanınan Saraçoğlu, çınar yaprağının sağlık açısından birçok yararı olduğuna dikkat çekiyor. İşte, ağrı kesici özelliğe sahip olan kür tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Saraçoğlu’ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde sıkça rastlanan çınar ağacı yaprağı, bitkisel tedavi süreçlerinde popülerliğini giderek artırıyor. Bu ağacın sadece görüntüsüyle değil, sağlık açısından bilinmeyen pek çok faydasıyla da dikkat çekiyor.

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İbrahim Saraçoğlu’ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

AĞRILARI KESİYOR!

Çınar ağacı yaprağının en bilinen özelliklerinden biri ağrı kesici özelliğiyle ağrılı bölgedeki sıkıntıyı hafifletmesi. Bununla birlikte pek çok rahatsızlığı gidermeye yarayan doğal bir ilaç olduğu düşünülüyor

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İbrahim Saraçoğlu’ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

Günlük rutinlerinize çınar yaprağını ekleyerek yaprağın koruyucu özelliğinden faydalanmak isteyenler düzenli bir şekilde kullandığında özellikle diş sağlığını olumlu yönde etkilediğini fark edebilir.

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İbrahim Saraçoğlu’ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

BOĞAZ AĞRISI İÇİN GARGARA

Çınar yaprağı kaynatılıp gargara şeklinde kullanıldığında ağızdaki mikropları çürütür. Mikrop oluşumunu engelleyerek boğaz çevresini iyileştirmede etkili olur. Aynı şekilde oluşan iltihabın vücuttan atılmasına zemin hazırlayabilir.