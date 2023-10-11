İbrahim Saraçoğlu'ndan çınar kürü tarifi! Eklem ağrılarınız 3 günde yok olacak! Etkisi 1 ay boyunca...

Eklem ve kas ağrılarını yok ediyor! Bu tarif her derde deva! Doğal çözüm önerileriyle tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun "Çınar kürü", kemik kireçlenmesiyle birlikte yaşayan insanlara umut ışığı oluyor. Saraçoğlu, çınar yaprağının bilinmeyen faydalarını paylaştı. İşte, eklem, kas ağrılar ve kireçlenmeyi yok eden mucizevi bitki...