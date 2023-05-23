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İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi. Sağlıklı ve sevdiklerimizle uzun bir yaşam hepimizin hayalinde yer alır. Ancak yaş ilerledikçe bazı hastalıklar yaşamı çekilmez hale getirebilir. Saraçoğlu sadece 2 malzemeyle bağışıklık sisteminize bayram ettirecek kürü açıkladı. İşte 95 yaşına kadar sağlıklı bir ömür sürmenize katkı sağlayacak tarif...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:31
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İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için gerekli en önemli faktörlerden biri de yediklerimiz. Bağışıklık sistemimizi destekleyici besinler tüketmek bizi hastalıklardan koruyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu mucizevi besini açıkladı. Bu reçeteyle en az 95 yaşınıza kadar sağlıklı ve genç bir ömür için adım atabilirsiniz. Sadece 2 malzemeyle...

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İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...

İBRAHİM SARAÇOĞLU UZUN YAŞAM REÇETESİNİ VERDİ!

Günümüzde daha çok hazır gıda tüketilmekte. Ev yemekleri genelde akşam yemeklerinde evde tüketilir. Günün çoğunda hazır gıda tüketimi yapılır.

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İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...

Sağlıksız beslenme ile birlikte salgın hastalıklara yakalanma olasılığınız oldukça fazladır.

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İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...

Bu konuda favori besinin açıklayan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi besnini açıkladı. Brokoli yiyerek 95 yaşına kadar yaşayabilirsiniz.

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İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...

BUNU YİYEN 95 YAŞINI GÖRÜYOR!

Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bomba besinini açıkladı.