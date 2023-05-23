HaberlerGaleriİbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...
İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi! Sadece 2 malzemeyle bomba besin! 95 yaşına kadar...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu uzun yaşam reçetesini verdi. Sağlıklı ve sevdiklerimizle uzun bir yaşam hepimizin hayalinde yer alır. Ancak yaş ilerledikçe bazı hastalıklar yaşamı çekilmez hale getirebilir. Saraçoğlu sadece 2 malzemeyle bağışıklık sisteminize bayram ettirecek kürü açıkladı. İşte 95 yaşına kadar sağlıklı bir ömür sürmenize katkı sağlayacak tarif...