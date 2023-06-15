15 Haziran 2023, Perşembe
İbrahim Saraçoğlu kürü ağrılarınızı bıçak gibi kesip atacak! Evde ilaçsız Çürük, 20'lik, Apseli diş Ağrısına 3'lü şifa reçetesi!
Diş ağrısı sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. 20'lik, apseli, dolgulu, çürük diş ağrılarına kimyasal kullanmadan ya da ilk olarak ilaçlara sarılmadan çözmenin bazı yolları var. Evde ilaçsız ağrısız bu 3'lü formül diş ağrılarınızı söküp atacak. İşte şifa reçetesi...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 20:52
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