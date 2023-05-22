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İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...

Yaşı belli seviyeye gelenler gençlik yıllarına özlem duyuyorlar. Birçok hastalığa doğal yöntemler ile çözüm bulan İbni-i Sina, genç kalmanın sırrını içeren reçetesini kaleme aldı. Asırlar öncesinden yazılan reçete, günümüzde uzmanlar tarafından da öneriliyor. Karışımları veya besinleri tarifine göre uygulayanlar ilaca ihtiyaç duymadan çözüme ışık tutuyor. İşte, İbn-i Sina'nın genç kalmak için önerdiği o mücizevi besinler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 01:31
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İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...

Hastalıklara doğal yöntemlerle çözüm bulan İbni-i Sina'nın gençlik reçetesi büyük ilgi görüyor. Genç kalmak isteyenler bu besinleri tüketerek yaşlılığın önüne geçmek istiyor. Asırlar öncesinden yazılan reçete, günümüzde uzmanlar tarafından da öneriliyor. İşte, o mücizevi besinler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...

İbn-i Sina, asırlar öncesinden reçeteyi yazdı. Genç kalmak isteyenler için ömrü uzatmaya fayda sağlayan besinleri paylaşan İbn-i Sina, doğal çözüm yöntemleriyle günümüze de ışık tutuyor. İlaçsız tedavi yöntemleri geliştiren İbn-i Sina'nın reçeteleri, birçok uzman tarafından da tavsiye ediliyor.

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İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...

İBN-İ SİNA'NIN GENÇ KALMA TARİFİ

İbn-i Sina tarafından önerilen çam fıstığı, bakla ve ısırgan otu, genç kalmak isteyenler için bir numaralı tercih oluyor. Ömrün uzamasına yardımcı olan söz konusu besinler, birçok uzman tarafından da tavsiye ediliyor.

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İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...

Çam Fıstığı: K vitamini açısından nadir olarak görülen zengin besinlerden biridir. Çam fıstığının özellikle kısmi veya yüz felci geçirmiş insanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilir.

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İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...

Ayrıca içerisinde C vitamini de barındıran çam fıstığı, felcin sebep olduğu hücresel bozulmaların onarılmasında faydı olur.