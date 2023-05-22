22 Mayıs 2023, Pazartesi
İbni-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elvada diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...
Yaşı belli seviyeye gelenler gençlik yıllarına özlem duyuyorlar. Birçok hastalığa doğal yöntemler ile çözüm bulan İbni-i Sina, genç kalmanın sırrını içeren reçetesini kaleme aldı. Asırlar öncesinden yazılan reçete, günümüzde uzmanlar tarafından da öneriliyor. Karışımları veya besinleri tarifine göre uygulayanlar ilaca ihtiyaç duymadan çözüme ışık tutuyor. İşte, İbn-i Sina'nın genç kalmak için önerdiği o mücizevi besinler...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 01:31
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