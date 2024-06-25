25 Haziran 2024, Salı
İbn-i Sina'nın asırlık şifa reçetesi: Diz ağrılarını 1 gecede geçiren kür...
Tıbbın öncülerinden olan İbn-i Sina'nın sağlık önerileri günümüzde de önemini koruyor. Modern tıbbın gelişiminden önce yaşamış olan İbn-i Sina'nın tavsiyeleri, özellikle diz ağrısı çekenler için umut verici oluyor. Mutfaklarda yemeklere lezzet katan ve sağlık faydalarıyla bilinen doğal yağlar, eklem ağrılarına iyi geldiği biliniyor. İşte detaylar…
Giriş: 25.06.2024 16:39 Güncelleme: 25.06.2024 16:40
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10