İbn-i Sina'nın asırlık şifa reçetesi: Diz ağrılarını 1 gecede geçiren kür...

Tıbbın öncülerinden olan İbn-i Sina'nın sağlık önerileri günümüzde de önemini koruyor. Modern tıbbın gelişiminden önce yaşamış olan İbn-i Sina'nın tavsiyeleri, özellikle diz ağrısı çekenler için umut verici oluyor. Mutfaklarda yemeklere lezzet katan ve sağlık faydalarıyla bilinen doğal yağlar, eklem ağrılarına iyi geldiği biliniyor. İşte detaylar…