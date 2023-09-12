12 Eylül 2023, Salı
İbn-i Sina'dan yüzyıllık tarif! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dakika bekleyin...
Diz ağrıları, birçok insanın yaşadığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir rahatsızlıktır. İbn-i Sina, bu ağrıları hafifletmek ve tedavi etmek için doğal yöntemler önermiştir. Hastalıklarına doğal yöntemler ile şifa arayanlar, İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı şifa reçetelerini araştırıyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği tarif...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 06:31
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