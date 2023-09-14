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İbn-i Sina'dan asırlık sağlık reçetesi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...

Diz ağrıları, birçok insanın yaşadığı ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir rahatsızlıktır. İbn-i Sina, bu ağrıları hafifletmek ve tedavi etmek için doğal yöntemler önermiştir. Hastalıklarına doğal yöntemler ile şifa arayanlar, İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı şifa reçetelerini araştırıyor. İşte, İbn-i Sina'nın diz ağrısı için önerdiği tarif...

Giriş Tarihi: 14.09.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 09:04
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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık reçetesi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...

Tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, yaşadığı dönemde tespit ettiği faydalı bilgileri not alarak, bu bilgileri günümüze kadar aktarmış ve dünya çapında saygınlık kazanmış bir hekimdir. İbn-i Sina'nın, tıp alanındaki önerileri ve buluşları hala büyük ilgi görüyor. Özellikle kemik sağlığına ve diz ağrılarına yönelik tavsiyeleri birçok kişi tarafından uygulanıyor. İşte, diz ağrılarını kesen mucizevi tarif...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık reçetesi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...

İBN-İ SİNA'DAN YÜZYILLIK TARİF! O YAĞI SÜRÜN VE BEKLEYİN...

Ancak yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır.

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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık reçetesi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...

Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur. Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir.

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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık reçetesi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...

Kuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder..

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İbn-i Sina’dan asırlık sağlık reçetesi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...

Kuyruk yağının ağrıyan dize eritip sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır..