İbn-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elveda diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...

İBN-İ SİNA'NIN GENÇ KALMA TARİFİ

İbn-i Sina tarafından önerilen çam fıstığı, bakla ve ısırgan otu, genç kalmak isteyenler için bir numaralı tercih oluyor. Ömrün uzamasına yardımcı olan söz konusu besinler, birçok uzman tarafından da tavsiye ediliyor.