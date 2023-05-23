23 Mayıs 2023, Salı
İbn-i Sina çözümü yıllar önce bulmuş! Genç kalıp yaşlılığa elveda diyen 3 besin! Şifa deposu çok tüketildiğinde ise...
Hastalıklara doğal yöntemlerle çözüm bulan İbni-i Sina'nın gençlik reçetesi büyük ilgi görüyor. Genç kalmak isteyenler bu besinleri tüketerek yaşlılığın önüne geçmek istiyor. Asırlar öncesinden yazılan reçete, günümüzde uzmanlar tarafından da öneriliyor. İşte, o mucizevi besinler!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 08:39
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11