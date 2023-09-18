18 Eylül 2023, Pazartesi
Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer İbn-i Sina'nın bu reçetesini kullanıyormuş!
İbn-i Sina, tıp alanındaki katkılarıyla tanınan bir İslam hekimiydi ve onun güzellikle ilgili tavsiyeleri, günümüzde dahi popülerliğini koruyor. İbn-i Sina'nın cilt bakımı hakkındaki önerileri, sağlıklı ve parlak bir cilt elde etmek isteyenler için oldukça değerli bilgiler içeriyor. Özellikle temizlik, nemlendirme ve doğal ürünlerin kullanımına odaklanan İbn-i Sina'nın tavsiyeleri, cilt güzelliğini koruma ve iyileştirme konularında ilham verici oluıyor.
Giriş Tarihi: 18.09.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 17:51
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