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Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer İbn-i Sina'nın bu reçetesini kullanıyormuş!

İbn-i Sina, tıp alanındaki katkılarıyla tanınan bir İslam hekimiydi ve onun güzellikle ilgili tavsiyeleri, günümüzde dahi popülerliğini koruyor. İbn-i Sina'nın cilt bakımı hakkındaki önerileri, sağlıklı ve parlak bir cilt elde etmek isteyenler için oldukça değerli bilgiler içeriyor. Özellikle temizlik, nemlendirme ve doğal ürünlerin kullanımına odaklanan İbn-i Sina'nın tavsiyeleri, cilt güzelliğini koruma ve iyileştirme konularında ilham verici oluıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 17:51
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Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer İbn-i Sina’nın bu reçetesini kullanıyormuş!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en ünlü kadınlarından biri olan Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı, İbn-i Sina'nın reçeteleriyle ilgili yapılan son araştırmalarla gündeme geldi. Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun en etkili padişahlarından biri olan eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın gönlünü fethetmiş ve önemli bir güç merkezi haline gelmişti. Güzelliği ve etkileyici görünümüyle de ünlüydü. İşte Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı...

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Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer İbn-i Sina’nın bu reçetesini kullanıyormuş!

İBN-İ SİNA'DAN GÜZEL CİLT BAKIM SIRLARI!

Tüm dünyaya tıp alanında yaptığı yeniliklerle ışık tutmuş olan İbn-i Sina, aslında bu güzellik tüyolarını 1000 yıl öncesinde aktarmıştı. İşte o 5 tavsiye!

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Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer İbn-i Sina’nın bu reçetesini kullanıyormuş!

Derinlemesine temizlik Cildi derinlemesine temizlemek çok önemlidir. Cildi iyi temizleyerek hem fazla yağdan arındırmış oluruz hem de çevresel faktörlerden kaynaklı kirlenmelerin önüne geçeriz. İbn-i Sina temizleme işlemi için doğal sabunları önermişti.

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Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer İbn-i Sina’nın bu reçetesini kullanıyormuş!

Gül suyu Gül suyu ise derinlemesine temizliği sağlayan en önemli içeriktir. Genellikle tüm ciltlerine uyar ve cildin nemlenmesi için de birebirdir. Kadınlar gül suyunu aynı zamanda kırışıklıkları açmak için de kullanırlarmış.

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Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı ortaya çıktı! Meğer İbn-i Sina’nın bu reçetesini kullanıyormuş!

Oğul otu Limon ailesine ait olan oğul otu esas olarak cildi yenileyerek kırışıklıklara iyi gelir. Kırışıklıklara iyi geldiği için de yaşlanmayı önlemesi için kullanılırmış. Bir yemek kaşığı oğul otunu 1 su bardağı su ile kaynatın. 10 dakika kaynattıktan sonra suyu süzün. Buzdolabında beklettiğiniz bu suyu istediğiniz zaman pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Oğul otunun aynı zamanda güneş lekelerine de iyi geldiği bilinmektedir. Güneş lekesi ya da sivilce sonrası oluşan lekelerin de geçirilmesi için kullanılır.