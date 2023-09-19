Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı meğer buymuş! İbn-i Sina’nın cam cilt reçetesi...

Oğul otu Limon ailesine ait olan oğul otu esas olarak cildi yenileyerek kırışıklıklara iyi gelir. Kırışıklıklara iyi geldiği için de yaşlanmayı önlemesi için kullanılırmış. Bir yemek kaşığı oğul otunu 1 su bardağı su ile kaynatın. 10 dakika kaynattıktan sonra suyu süzün. Buzdolabında beklettiğiniz bu suyu istediğiniz zaman pamuk yardımıyla cildinize uygulayın. Oğul otunun aynı zamanda güneş lekelerine de iyi geldiği bilinmektedir. Güneş lekesi ya da sivilce sonrası oluşan lekelerin de geçirilmesi için kullanılır.