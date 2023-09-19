19 Eylül 2023, Salı
Hürrem Sultan'ın güzellik sırrı meğer buymuş! İbn-i Sina'nın cam cilt reçetesi...
İbn-i Sina, tıp alanındaki katkılarıyla tanınan bir İslam hekimiydi ve onun güzellikle ilgili tavsiyeleri, günümüzde dahi popülerliğini koruyor. İbn-i Sina'nın cilt bakımı hakkındaki önerileri, sağlıklı ve parlak bir cilt elde etmek isteyenler için oldukça değerli bilgiler içeriyor. Özellikle temizlik, nemlendirme ve doğal ürünlerin kullanımına odaklanan İbn-i Sina'nın tavsiyeleri, cilt güzelliğini koruma ve iyileştirme konularında ilham verici oluıyor.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 22:42 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 22:44
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