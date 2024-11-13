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"Hükümdar yiyeceği" gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

Doğu Anadolu'da merak ederek 150 adet ağacı diken üretici aslında hiç beklemediği sonuçlar ile karşılaştı. Evinin bahçesine yaptığı ekim sonrası aldığı sonuçlar ile herkes şaşkına döndü. Elde ettiği bu ürünü kurutarak geçimini sağlamaya başlayan üretici bu işi gelir kaynağı haline getirdi. Üreticinin taleplere yetişemediği bu ürünün say say bitmeyen faydaları mevcut. Çikolata yapımında dahi kullanılan bu ürün lif açısından oldukça zengin olduğu için diyetlerde sıklıkla tercih ediliyor. Elbette faydaları bununla sınırlı değil. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2024 00:13 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 07:41
Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

Genellikle belli başlı bölgelerde yetişen bu meyve bu kez Doğu Anadolu'nun verimli topraklarında yetiştirildi. Üreticisinin deme maksadıyla diktiği bu meyve herkesi şaşırttı ve inanılmaz sonuçlar elde edildi.

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

Şırnak'ta bir vatandaş Cudi Dağı eteklerindeki bahçesine 9 yıl önce denemek için bu meyveyi dikti. Bir süre bakımı ile ilgilenen vatandaş, aldığı verimin karşısında şaşırdı, hatta bu işi ticaretini yapma fikri oluştu. Önce yakın çevresine satış yapan vatandaş zamanla bu durumu gelir kaynağı haline getirdi.

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

Öyle ki üretici, çikolata üretiminde bile kullanılan bu meyvenin taleplerine yetişemez oldu. Talepleri karşılamakta güçlük çeken üretici bu yıl 13 ton rekolte beklediğini söyledi.

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

Çiftçi Zana Uysal bundan 9 yıl önce Cudi Dağı eteğinde bahçesini kurduğunu belirtti. Uysal, bu ekim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada evinin önünde karışık meyve bahçesi kurmayı planladığını sonrasında ise 150 adet hurma ağacı getirip diktiğini belirtti. "İlerde ticari amaçlı bir bahçe olur mu diye ben bunları diktim." diyen Uysal, "Çok iyi olduğunu gördüm eksiklerimiz vardı her sene bir şeyler üzerine katarak öğrendim. Artık profesyonelliğe doğru gidiyoruz. Şırnak'ta yetiştirebileceğimiz bir tropikal bir meyvemiz var. Cennet hurması demek burada da yetişebiliyor." dedi ve şöyle konuştu:

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

"Biz bu sene bunların hem yaş olarak tüketilmesi, hem de kurutulmuş haliyle ekonomik olarak yapılabiliyor. Bu sene bunun deneyimini yaptık. İnşallah önümüzdeki senelerde boş arazilerimizin birçok alanına hurma bahçeleri yapmayı düşünüyoruz."

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

Bahçeyi ziyaret eden Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise Şırnak'ın ekolojiler diyarı bir bölge olduğunu belirterek , bölgede poli-kültür hakim olduğunu söyledi. Sezgin 'in konuşmasının devamında şu ifadelkere yer verdi:

"Birçok meyve sebze türünü yetiştirebilmekteyiz. Şırnak'ta kapama Trabzon hurması bahçesindeyiz. Son birkaç yıldır çiftçimiz kendi marifetiyle Trabzon hurması bahçesi kurmuş. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yakından takip ettik. Bölgemizde Trabzon hurması tarımının yapılabilirliğini ifade etmek isterim."

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

"Trabzon hurması oldukça zengin besin içeriğine sahip olup, zengin bir lif kaynağı deposudur. Beslenme açısından yeri kıymetlidir. Trabzon hurması yetiştiriciliğinde Şırnak'ta verim oldukça yüksek olup, Trabzon hurması bölgemize adapte olmuştur. İyi uyum sağlamıştır, çiftçilerimiz için alternatif üretim çeşididir. Şırnak ilinde Trabzon hurması yetiştiriciliğini yapılabilirliğini ifade etmek isterim. Bölgemiz Trabzon hurması tarımını yeni yapmaktadır. Oldukça da bereketli, kaliteli ürünleri hasat etmekteyiz."

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

"Özellikle subtropik iklime sahip coğrafyamızda çiftçilerimizi Trabzon hurması yetiştiriciliği ile ilgili hem yetiştiricilik konusunda bilgilendirmek, hem de yeni bahçeler tesis etme ile alakalı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak projeler geliştirmekteyiz. 2025 yılında bu hatta yeni Trabzon meyvesi bahçelerini tesis etmek üzere çiftçilerimize meyve fidanı vererek bu tarımı bölgemizde yaygınlaştırma, geliştirme hedefindeyiz. Trabzon hurması hasat edildikten sonra çiftçilerimiz tarafından kurutulmakta, kurutulduktan sonrada katma değerli bir şekilde ticarete konu etmektedirler. Bu konuda oldukça memnunuz. Aile ekonomisine ve bölgenin tarımsal kalkınmasına fayda getireceği, katkı sağlayacağını öngörmekteyiz."

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

CENNET HURMASI FAYDALARI

Kış aylarında tüketilmesi gereken meyvelerden biri olan cennet hurması "hükümdar yiyeceği" olarak da biliniyor. Lif açısından çok zengin olan hurma diyet listelerinde tercih edilen besinlerden biri. Cennet hurmasının mineraller, antioksidanlar ve lif bakımından zengin, yağ içermediği için de aynı zamanda sağlıklı ve doğal bir karbonhidrat kaynağı olduğu bilinir.

Hükümdar yiyeceği gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor

İnflamasyon yani vücuttaki iltihaplanmayı da azaltan cennet hurması içeriğindeki demir nedeniyle kansızlığa da iyi geliyor. Manganez, A ve C vitamini deposu olan cennet hurması kanın pıhtılaşmasına da engel olur.

DİPNOT: Her besinde olduğu gibi cennet hurmasını tüketirken de dikkatli olmak gerekir. Unutulmamalı ki dozundan fazla her besin vücut için zararlı olacaktır. Hamileler ve kronik hastalıkları bulunanlar tüketirken ekstra dikkat etmelidir.