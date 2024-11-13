13 Kasım 2024, Çarşamba
"Hükümdar yiyeceği" gelir kaynağı oldu! Denemek için ekti şimdi de taleplere yetişemiyor
Doğu Anadolu'da merak ederek 150 adet ağacı diken üretici aslında hiç beklemediği sonuçlar ile karşılaştı. Evinin bahçesine yaptığı ekim sonrası aldığı sonuçlar ile herkes şaşkına döndü. Elde ettiği bu ürünü kurutarak geçimini sağlamaya başlayan üretici bu işi gelir kaynağı haline getirdi. Üreticinin taleplere yetişemediği bu ürünün say say bitmeyen faydaları mevcut. Çikolata yapımında dahi kullanılan bu ürün lif açısından oldukça zengin olduğu için diyetlerde sıklıkla tercih ediliyor. Elbette faydaları bununla sınırlı değil. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 00:13 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 07:41